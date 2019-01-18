Enes Kanter, kanal kanal gezerek iftira atıyor

FETÖ'cü Enes Kanter, gerçekleri çarpıtarak Türkiye hakkında kara propaganda yapmaya çalışıyor.

Güncellenme 18 Ocak 2019 12:06

Türkiye’nin hakkında kırmızı bülten çıkardığı Enes Kanter, yoğun bir iftira kampanyasına başladı. Bu kapsamda başta ABD medyası olmak üzere uluslararası basına akıl dışı demeçler veren Enes Kanter, takımının Londra’daki maçına katılmayarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Türkiye’yi karalamak için ABD’de yoğun bir lobi çalışması yürüten FETÖ’cü Kanter, NBA şöhretini kullanarak örgütü mağdur göstermeye çalışıyor.

Trump’ı Türkiye’ye karşı kışkırtmaya çalışıyor

NBA takımlarından New York Knicks forması giyen Enes Kanter, bu defa da Reuters’a iftira dolu açıklamalar yaptı. Türkiye hakkında çirkin ifadeler kullanan örgüt üyesi Kanter, "Trump'ın kesinlikle Türkiye'de olup bitenler hakkında konuşması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü birçok insanın kaçırıldığı, hapishanede işkence gördüğü, öldürüldüğü yönünde birçok haber var" ifadelerini kullandı.

Londra maçı açıklaması

Görüşlerinden dolayı ölüm tehditleri aldığını da iddia eden Kanter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taraftarlarının kendisine zarar vereceğini, bu nedenle takımının Londra’daki maçına gitmediğini söyledi.

Asıl sebebi bambaşka

Öte yandan Enes Kanter’in Londra’daki maça gitmemesinin asıl sebebinin pasaport ve vize sorunu olduğu ortaya çıkmıştı.

Hidayet Türkoğlu gerçekleri açıkladı

Konuya dair açıklama yapan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Enes Kanter’in FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e bağlılık yemini ettiğini, Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan açıklamalar yaptığını, Türkiye tarafından kaçırılmak ve öldürülmek istediği ifadelerinin asılsız olduğunu, bunun asıl sebebinin pasaport ve vize sorunu kaynaklı olduğunu, Kanter’in birçok ülkeye 2017'den beri seyahat edemediğini belirtti.