Enes Kanter hakkında kırmızı bülten talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ hakkında düzenlediği talepnamede Enes Kanter hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını istedi.

Güncellenme 15 Ocak 2019 12:30

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter hakkında iade talepnamesi düzenledi ve kırmızı bülten çıkarılması konusunda başvuru yaptı.

Talepnamede 15 Temmuz anlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü, hazırladığı talepnamede FETÖ’yü anlattı. Talepnamede, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği hain darbe girişimi, 250 vatandaşın şehit edilmesi ve kanlı darbe girişiminin sorumlusu olduğunu belirtildi.

Enes Kanter’den bahsedildi

Kendisini FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in manevi oğlu ilan eden Enes Kanter’in sosyal medyadan FETÖ’yü övdüğü anlatılan talepnamede, Kanter'in sosyal medyada Fethullah Gülen'i "Hocaefendi"diye andığı, örgütü de "hizmet" olarak nitelediği kaydedildi.

Enes Kanter ne demişti?

Enes Kanter, geçtiğimiz günlerde BBC’ye verdiği röportajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı yüksel sesle konuştuğunu, bu nedenle kendisini güvende hissetmediğini, bu nedenle Lonra’ya gidemediğini söyledi.