Enes Kanter düştü, Twitter yıkıldı!

Dünya basketbolunun efsane ligi NBA'da oynanan karşılaşmada FETÖ'cü Enes Kanter'in düşmesi olay oldu.

Güncellenme 29 Mart 2018 10:37

Dünyanın en büyük basketbol ligi NBA'da oynayan iki Türk dün akşam rakip oldu. Ersan İlyasova ve Enes Kanter'in iki mücadelesi sonrası Kanter'in düşmesi ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Ersan'ın yaptığı savunma sonrası Enes'in yerden kalkamaması ise gözlerden kaçmadı.

Enes Kanter özellikle sosyal medyadan FETÖ'yü açık açık destekleyen bir NBA oyuncusu. 15 Temmuz sonrası FETÖ lider Fetullah Gülen'i öven Tweetleri ile tepki çekmişti. Hatta kendisini Gülen'in manevi evladı ilan edip soyadının artık Gülen olduğu söylemişti.

FETÖ'cü Enes Kanter'in Ersan İlyasova'nın savunması sonrası düştüğü o anlar için tıklayın...

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