Endonezya'da şiddetli deprem! Ölü ve yaralılar var

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Güncellenme 28 Eylül 2018 14:20

Uzakdoğu ülkesi Endonezya şiddetli depremlerle boğuşuyor. Bu sabah 6,1 şiddetindeki depremle uyanan ülkede son olarak Sulawesi Adası'nda 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 10 km altında meydana geldi

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Orta Sulawesi eyaletinin Donggala bölgesinin 27 kilometre kuzeydoğusu olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu.

Tsunami uyarısı yapıldı

BMKG, depremin ardından bölge için tsunami uyarısı yaptı.

Bir kişi hayatını kaybetti

Yetkililerden edinilen bilgilere göre bu depremde ilk belirlemelere göre 1 kişi ölürken 10 kişi de yaralandı.

Deprem 6.1 şiddetinde

BD Sismik Araştırmalar Merkezi verilerine göre yerel saatle 07:00'de meydana gelen depremin ise 6.1 büyüklüğünde ve 18 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Endonezya'nın Donggala Bölgesi'ne 30.5 kilometre uzaklığında gerçekleşen depremin etkileri hakkında bir bilgi verilmedi.

2004’te devası bir tsunami olmuştu

Endonezya'da 2004'ün son günlerinde meydana gelen tarihi deprem devasa tsunamiye yol açmış ve 226 bin insanın ölümüne neden olmuştu.