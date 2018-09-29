Endonezya'da depremden sonra tsunami de yaşandı!

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda dün meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide ölenlerin sayısı 384'e yükseldi.

Güncellenme 29 Eylül 2018 11:11

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda dün meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide ölenlerin sayısı 384'e yükseldi.

Tsunami de meydana geldi

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem ve ardından meydana gelen tsunamide ölü sayısı 384'e çıktı.

Ölü sayısı 384'e yükseldi

Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, adanın Orta Sulawesi eyaletinde meydana gelen depremde şu ana kadar 48 kişinin öldüğü ve 356 yaralı olduğu bilgisinin kendilerine ulaştığını belirtmişti ancak Endonezya yerel basını ölü sayısının 384'e yükseldiğini açıkladı.

Ölü sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.