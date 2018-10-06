Endonezya'da cesetler kıyaya vurmaya başladı

Endonezya'da, yaşanan deprem sonrası tsunamide hayatını kaybedenlerin cesetleri sahile vurmaya başladı.

Güncellenme 06 Ekim 2018 11:00

Konuyla ilgili konuşan Hidayatullah Arama Kurtarma Ekibi sorumlusu Ahmet Hamim, şu ana kadar sahile vurmuş 11 ceset topladıklarını, 7 gündür yürüttükleri çalışmalarda da 100'den fazla cesede ulaştıklarını, enkaz altından hiç kimseyi sağ çıkaramadıklarını söyledi.

Yüzleri tanınmaz halde

Bölgede önceliklerinin enkaz altında arama ve kurtarma çalışması olduğunu belirten Hamim, geçen hafta cuma günkü depremin ardından bölgeye pazar günü ulaştıklarını, hemen arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını, tsunamide denize çekilen cesetleri sahile vurmuş gördüklerini, çoğunun vücutları şişmiş ve bazılarının yüzünü tanınmaz halde bulduklarını ifade etti.

Kurtarma ekibi uzaman ekiplerden oluşuyor

Hamim, ekibinin çoğunun gönüllü olarak görev yaptığını, ülke genelinde acil felaket durumlarında çalışmalar yaptıklarını, ekibimin çoğunun arama kurtarmada uzmanlaşmış eğitimcilerden oluştuğunu söyledi.

Şu ana kadar 11 ceset sahile vurdu

Şu ana kadar sahile vurmuş 11 ceset topladıklarını belirten Hamim, 7 gündür yürüttükleri çalışmalarda da 100'den fazla cesede ulaştıklarını, enkaz altından hiç kimseyi sağ çıkaramadıklarını anlattı.

Deprem ve tsunamide ölenlerin sayısı bin 571’e yükseldi

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB) yapılan açıklamada, deprem ve tsunamide ölenlerin sayısının bin 571'e yükseldiği bildirilmişti.

Ağustos’ta da deprem yaşanmıştı

Endonezya'da Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ve 6,9 ile 7 büyüklüğünde depremler yaşanmış, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.