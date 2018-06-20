En yaşlı aday Baykal'dan en genç aday Gül'e tavsiyeler!

CHP'nin en yaşı adayı Deniz Baykal, en genç adayı 18 yaşındaki İsmail Hakkı Gül'e tavsiyelerde bulundu.

Güncellenme 20 Haziran 2018 09:50

CHP'nin en genç ve en yaşlı adayları bir araya geldi. 80 yaşındaki Deniz Baykal Antalya'dan birinci sıra adayıyken, 18 yaşındaki İsmail Hakkı Gül ise yine Antalya'dan 16. sıradan aday oldu.

Peres örneği

En genç aday Gül, en yaşlı aday Baykal'ı ziyaret ederek nasihat dinledi. Baykal, Gül'e kendisine bir rol model seçmesini tavsiye ederken bunun için ise Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren Şimon Peres'i örnek verdi.

Lidere uyma

Baykal'ın diğer bir ilginç tavsiyesi ise liderin yanlış yoldan gitmesi durumunda ona uyulmaması gerektiğini yönünde oldu. Bu açıklama ise Baykal'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile aralarının bozuk olduğunu bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

Küçük siyaset yapma

Baykal'ın en genç aday Gül'e; küçük siyaset yapmaması gerektiğini, kendisi için siyasetten uzak durması gerektiğini, yüksek siyaset yapması gerektiğini, millet, devlet ve halk için böyle yapması gerektiğini vurguladı.

İnsanlıktan ayrılma

"Siyaset yaparken insanlıktan ayrılma, insanlığını ve insanlığı unutma" tavsiyesini veren Baykal, partisinin ve liderinin yanlış yola girmesi durumunda aynı yoldan gidilmemesi gerektiğini, partisini insancıl bir siyasetin çizgisine çekmeye çalışması gerektiğini söyledi.

Kişisel kavgaya girme

Baykal, rakipleriyle mücadele ederken kişisel kavgaya girmemesi gerektiğini, siyasetin bir duruş olduğunu, şartlar ne olursa olsun bu duruştan vazgeçilmemesi gerektiğini, bunun bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Baykal'ın Gül'e verdiği tavsiyelerin devamı şu şekilde:

Kendine sağlam rol modelleri seç. Ben Atatürk ve İsmet İnönü gibi büyük değerlerin takipçisiyim. İkinci Dünya Savaşı’nda ülkelerini bu badireden salimen ve başarı ile çıkaran Churchill ve Roosevelt gibi devlet adamlarını iyi inceledim. Şimon Peres’in tecrübeyi nasıl bir devlet aklı haline getirdiğini gözlemledim.

Egonu kontrol et

Egonu kontrol etmeyi bil. Ülkenin menfaatinin senin egondan daha önemli olduğunu hiç unutma.

Eski yöneticilere vefalı ol

Ülkenin iyi gününde de kötü gününde de hizmet etmiş eski yöneticilerine karşı vefalı ol. Onların artık aktif siyasette olmasa bile varlıkları ile bu ülkeye hâlâ hizmet edebileceklerini unutma.