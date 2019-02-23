En yakın arkadaşı Gül'ü bu sözlerle uyardı

Fehmi Koru, yeni bir parti kurma hayali kuran Gül ve Davutoğlu'na bazı uyarılarda bulundu.

Güncellenme 23 Şubat 2019 13:04

Siyaset kulislerinde yeni bir parti kurulacağı iddiaları konuşuluyor. AK Parti içinde küskünler olarak bilinen yeni oluşumda iki ayrı hareketin öne çıktığı iddia edilmişti. Bunların biri 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, diğerinin ise eski başbakan Ahmet Davutoğlu olacağı belirtilirken, iki isminde 31 Mart yerel seçimlerinde tabloya göre harekete geçeceği ileri sürüldü.

“Hüsrana uğrayabilirler”

Koru, ana partiden ayrılarak kurulan ve iktidar olma hedefi ile yola çıkan partilerin hüsrana uğradığını, benzer olayın yeni kurulacağı ileri sürülen parti için de yaşanabileceğini yazdı.

“Parti kurmak netameli bir iş”

Kendi sitesinde bu konuya dair bir yazı kaleme alana Koru, parti kurmanın netameli bir iş olduğunu, arkasında halk desteği bulunmadan parti kurma girişiminde olanlara tecrübeli bir isim olarak böyle bir hayalin peşinde koşmalarını hiç tavsiye etmediğini söyledi.

Kimler, hangi partileri kurdu?

Koru, son 15 yılda Abdullatif Şener’in AK Parti’den ayrılarak Türkiye Partisi’ni kurduğunu, Emine Ülker Tarhan’ın CHP’den ayrılarak Anadolu Partisi ile siyasette yeni bir şans aradığını, CHP’den ayrılan Yaşar Nuri Öztürk’ün Halkın Yükselişi Partisi’ni kurduğunu, Erkan Mumcu’nun gibi AK Parti’den ayrılan isimlerin merkez sağı diriltmek için çalışmalar yürüttüğünü ama başarılı olmadığını hatırlattı.

“Sadece AK Parti ve DP başarılı oldu”

Bazı istisnaların da olduğunu belirten Koru, Demokrat Parti ile AK Parti’nin başarılı birer örnek olduğunu anımsatarak; her iki partinin de başka partiden ayrılarak kurulduğunu, DP’nin CHP’den ayrılan isimlerle kurulduğunu, AK Parti’nin de Refah Partisi’nden ayrılanların kurduğunu yazdı.

Koru, vaktiyle içinde yer aldıkları partinin geçmişte savunduğu görüşlerden uzaklaştığını ya da kendi görüşleri farklılaştığı için farklı bir yol arayışına girenlerin AK Parti ve DP’yi kurduğunu vurguladı.

Koru’dan kritik uyarı

Bu ayrılıkçı hareketlerin başarılı olduğunu dile getiren Koru, “Bir heves veya yarım kalmış ikbal uğruna var olan tapulu arazi üzerine parti kurmaya kalkışanlar olursa hüsrana uğrayabilirler” ifadelerini kullandı.