En faydalı besinler belli oldu!

Uzmanlar marketlerde ve pazarlarda sıklıkla karşılaşılan süper besinlerin neler olduğunu açıkladı.

Güncellenme 21 Şubat 2019 11:54

Sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemek için öncelikle sağlıklı beslenmek gerekir. Sağlıklı beslenmek adına popülerliğinin her geçen gün arttığı süper besinlerin neler olduğunu anlatan uzmanlar, bu besinlere hayatımızın her alanında kolaylıkla ulaşabileceğimize değindi. Peki bu besinler hangisidir?

Kakao: Antioksidan bakımından zengin olan kakao son derece sağlıklıdır.

Ceviz: İçerisinde bulunan Omega 3 yağ asitleri kalp ve damar sağlığı açısından son derece faydalıdır.

Dut: Güçlü antioksidan olmasının yanı sıra saç dökülmesinin de önüne geçen bir besindir.

Tarçın: Mikroplarla savaşıcı bir besin olan tarçın, kan şekerinin düşürülmesine yardımcı olur ve hafızayı geliştirir.

Badem: Beyin gelişiminde etkili rol oynayan badem, vücudun kolestrol seviyesini düzenleyip, kemik ve diş yapısını güçlendirir.

Böğürtlen: C vitamini bakımından zengin olan böğürtlen, düzenli tüketildiğinde yüksek tansiyonun düşürülmesine yardımcı olur.

Somon: Güçlü hafızaya sahip olmanızı sağlayacağı gibi düşük kaloriye sahip olması bakımından diyetlerinde vazgeçilmez bir besinidir.

Yaban mersini: Kan şekerini düzenleyip dengede durmasına yardımcı olur. Güçlü antioksidan olması bakımından idrar yollarını temizler ve görme kaybı gibi sorunların giderilmesine yardımcı olur.

Nar: Kanser hücrelerinin gelişmesini engelleyen nar, yorgunluğu giderir ve şekeri dengede tutmaya yardımcı olur.

Kızılcık: İdrar yolu enfeksiyonuna iyi gelen kızılcık, kalp hastalılarına yakalanma riskini de en aza indirir.

Avokado: Bol lif kaynağı olan avokado, vitamin ve mineral bakımından da oldukça zengindir ve sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur.