En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

En düşük memur maaşı ve en düşük memur emeklisi maaşına gelen zam miktarı belli oldu.

Güncellenme 03 Temmuz 2018 13:27

Memurun enflasyon farkı zammı açıklandı. Haziran ayının enflasyon rakamları açıklandıktan sonra memurlara yapılan zam oranları da netlik kazandı. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşmeden doğan yüzde 3.5 zammın yanı sıra 6 aylık enflasyonun yüzde 4'ü aşarak yüzde 9.17 olması nedeniyle yüzde 5.17 fark alacak. Bu farkla birlikte en düşük memur maaşlarının 3 bin 133 liraya, en düşük memur emekli aylığının ise 2 bin 149 liraya yükseldiği belirtildi.

Yılbaşında da yüzde 4 zam alan memur ve memur emeklileri, enflasyondaki artışları ortaya çıkan 5,17 puanlık farkı temmuz ayında yapılacak zamla alacak.

Toplam zam oranında yüzde 3,5+ enflasyon farkı olacak. Memur ve memur emeklisine yılın ilk yarısında yüzde 4, ikinci yarısı için yüzde 3,5 zam kararı alınmıştı.

Temmuz ayında memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisi yüzde 8,67 zam alacak. İşçi ve Bağkur emeklisinin zam oranı ise yüzde 9,17 oldu.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

Maliye Bakanlığı, "Enflasyon farkıyla birlikte en düşük memur maaşı 3 bin 133 liraya, en düşük memur emekli aylığı 2 bin 149 liraya yükseldi." şeklinde açıklama yaptı.