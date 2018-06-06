En düşük memur maaşı 3050 TL olacak!

Maliye Bakanı Ağbal, en düşük memur maaşının 3050, en düşük memur emeklisi maaşının 2094, en düşük SSK aylığının ise 1.650 TL'ye çıkacağını söyledi.

Güncellenme 06 Haziran 2018 11:45

Maliye Bakanı Ağbal, memur ve memur emeklileri için enflasyon farkının maaşlara zam olarak yansıtılacağını, asıl zam oranının ise Haziran ayı enflasyonuna göre netleşeceğini, son enflasyon rakamları ışığında, en düşük memur maaşının 3050, en düşük memur emeklisi maaşının 2094, en düşük SSK aylığının ise 1.650 TL'ye çıkacağını söyledi.

Her türlü tedbir alınacak

Bakan Ağbal, maliye politikası para politikası noktasında ciddi bir destek vereceklerini, bu konuda hazırlıklarını yaptıklarını, Mayıs ayı verisinin yüzde 12,15 olduğunu, bunun arzu ettikleri seviye olduğunu, bununla ilgili gereken her türlü tedbiri alacaklarını belirtti.

Döviz enflasyonu olumsuz etkiledi

Döviz kuru gelişmeleri enflasyon dinamiklerini olumsuz yönde etkilediğini belirten Ağbal, son dönemde TL'deki normalin üzerindeki değer kaybının enflasyonu yukarı çektiğini, 2016 sonundan itibaren maliyet enflasyonuyla karşı karşıya kaldıklarını, petrol ithal eden ülke açısından petrol fiyatlarının artmasının enflasyonu yukarı çektiğini söyledi.

Gelecek aylarda artış devam edecek

Bakan Ağbal, son bir yıldır metal fiyatlarında yaklaşık yüzde 25 artış olduğunu, Türkiye aramalı ithal eden ülke olarak fiyat artışlarından doğrudan etkilediğini, enflasyonun önemli bir kısmının maliyet kaynaklı olduğunu, gelecek aylarda artışın devam edeceğini gördüklerini, yıl sonuna kadar azalış trendine gireceğini ifade etti.

Tedbirler alınacak

Enflasyonun 2017 seviyelerinde kalmasını beklemek gerektiğini belirten Bakan Ağbal, enflasyonun aşağı çekilmesinde maliyet enflasyonuna neden olan unsurları azaltacak şekilde vergi indirimleri de dahil olmak üzere tedbirler alınacağını, maliye politikasının sıkılaşacağını, kamu maliyesinde yeni bir dengelenme sürecine girilmesi gerektiğini söyledi.

En düşük memur maaşı 3 bin 50 liraya çıkacak

Bakan Ağbal, yılbaşında yüzde 4 zam yaptıklarını, ikinci yarısında yüzde 3,5 zam yapacaklarını, Mayıs sonu itibariyle yüzde 6,39 olduğunu, yüzde 4 olan zam oranının aştıklarını, 1 Temmuz'da buradan gelen ilave farkı ekleyeceklerini, İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zammında da ilk 6 ayki enflasyonu yansıtacaklarını, kabaca memur maaşlarındaki her yüzde 1'lik artışın maliyeti 2,3 milyar lira olduğunu, en düşük memur maaşının 3 bin 50 liraya çıkacağını, en düşük memur emeklisi maaşının 2 bin 94 liraya çıkacağını, en düşük SSK aylığı 1670 liraya çıkacağını belirtti.