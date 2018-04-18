En besleyici 12 besin!

1000 çeşit besin ham maddesi üzerinde yapılan araştırmalarda vücudun ihtiyacı olan besinleri araştırmacılar sıraladı...

Güncellenme 18 Nisan 2018 15:20

Uzmanlar yaptıkları araştırmalar sonucunda insanların ihtiyaç duydukları besinleri sıraladı.

Karahinba yaprağı

Besin puanı 64 olan karahindiba yaprağının 100g 45 kaloridir. Aynı zamanda A ve C vitaminleri açısından zengin ve yüksek miktarda kalsiyum içermektedir.

Çiya tohumu

85 besin puanına sahip olan çiya tohumunun 100g 486 kalori etmektedir. Lif bakımından oldukça zengin olan siyah tohumlar aynı zamanda, protein, linolenic asit ve fenolik asit ile birlikte çeşitli vitaminleri de içermektedir.

Kabak çekirdeği

100 g kabak çekirdeği 559 kaloriye denk olmakla birlikte besin puanı olarak 84’tür. Kabak çekirdeği aynı zamanda demir ve magnezyum kaynağı olarak bilinmektedir.

Pazı

Besin puanı 78 olan pazının 100 g’ı 19 kaloriye denk gelmektedir. Antioksidan içeriği yüksek olan pazı aynı zamanda sebzelere parlak renk veren maddeler bakımından da zengindir.

Pancar yaprağı

70 besin puanı olan pancar yaprağının 100 g’ı 22 kaloridir. Bu bitki şeker pancarının yaprağıdır. B grubu vitaminlerini, kalsiyum, demir ve K vitamini bakımından oldukça zengindir.

Maydanoz

69 besin puanına sahip olan maydanozun 100g’ı 292 kaloridir. Kemik ve diş sağlığı bakımından önemli bir yere sahip olan maydanoz kalsiyum bakımından da oldukça zengindir.

Kereviz

100g’ı 319 kalori olan kerevizin besin puanı 68’dir. Kurutularak yaprak haline getirilen kereviz önemli oranda vitamin, mineral ve amino asit kaynağıdır.

Tere

Akarsu boylarına yetişen tere, ciddi oranda mineral eksikliğini gidermektedir. 100g’ı 11 kalori olan terenin besin puanı ise 68’dir.

Mandalina

100 g mandalina 53 kaloridir ve besin puanı ise 67’dir. A vitamini bakımından zengin olan mandalina aynı zamanda karotenoid’de içermektedir.

Bezelye

67 besin puanına sahip olan bezelyenin 100g’ı 77 kaloridir. Lif bakımından zengin olmakla beraber demir, çinko, bakır ve magnezyum içermektedir.

Yeşil soğan

100g yeşil soğan 27 kalori etmektedir ve besin puanı 65’tir. Yüksek derecede K vitamini içeren yeşil soğan aynı zamanda, bakır, fosfor ve magnezyum bakımından da zengindir.

Kırmızı lahana

Besin puanı 65 olan kırmızı lahananın 100g’ı 31 kaloridir. Vitamin bakımından zengin olan bir bitki türüdür.