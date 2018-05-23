Emzirmek anneyi nasıl etkiler?

Gebeliğin başlamasıyla birlikte değişmeye başlayan memeler, bebeğin dünyaya gelip emmesiyle de bir takım değişiklikler içerisine girer.

Güncellenme 23 Mayıs 2018 19:47

Gebeliğin ikinci ayı ile birlikte gözle görülebilir değişimler meydana gelir. Bebekle birlikte memelerde de değişmeler meydana gelecektir.

Emzirme işlemi bittikten sonra memeler küçülür ancak hamilelik öncesi haline gelmeyebilir. Ancak kendinize bakarak vücudunuzla barışık bir hal alabilirsiniz.

Emzirme sırasında memeleri korumak için ne yapmak gerek?

Masaj yapın: Hamilelik süreci ile birlikte başlayarak düzenli olarak masaj yapmak kan dolaşımını hızlandırıp süt kanallarını rahatlatır. Duş sırasında ve sonrasında doğal yağlar yumuşak hareketlerle masaj yapabilirsiniz.

Destek alın: Hamilelik sürecinde doğuma hazırlık için bir takım destekler ve eğitimler alındığı gibi emzirme ile ilgili olarak da bilgiler almak daha özel bilgiler almak için bir danışana sormak en doğrusu olacaktır.

Doğru iç çamaşırı: Üzerinize tam olan bol veya çok sıkı olmayan bir sutyen tercih edebilirsiniz böylece daha sağlıklı ve diri olmasına yardımcı olur aynı zamanda emzirme döneminde de kolaylık sağlayacaktır.

Soğuk uygulama yapın: Emzirmenin başlamasıyla birlikte ilk aylarda ortaya çıkabilen süt kanalı iltihabı olarak bilenen mastit rahatlatıcı bir kür olarak soğuk uygulama iyi gelir ancak herhangi bir sorun olmadığından da bu uygulama meme sağlığı için iyi gelir. Duş sonrası çıkmadan 2-3 dakika soğuk su tutarak masaj yapılarak damarları uyarıp kan dolaşımını hızlandırarak süt oluşumunu artırabilirsiniz.