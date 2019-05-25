Emre ve Mert yeni sezonda Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, Volkan'ın yerine Mert Günok'u transfer etmek isterken, Emre'nin de yeni sezonda takımda olacağı ortaya çıktı.

Güncellenme 25 Mayıs 2019 12:35

Fenerbahçe’de sözleşmesi sonra erecek Volkan Demirel’in yerini Mert Günok’un dolduracağı ve bu konuda takımın ilk adımları atarak teklif götürdüğü belirtildi.

Günok teklife sıcak bakıyor

2018-19 sezonunda Medipol Başakşehir forması ile ligde 34, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda 2'şer maça çıkan Mert Günok'un menajeri Batur Altıparmak, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Kulübü'ne giderek anlaşmanın detaylarını konuştu.

Günok'un da yapılan teklife sıcak baktığı ve yeniden Sarı-lacivertli forma için mücadele edeceği öğrenildi.

Volkan son kez forma giyecek

Fenerbahçe'nin tecrübeli eldiveni Volkan Demirel ise ligin son haftasında oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında sarı-lacivertli formayı son kez giyecek.

“Fenerbahçe, Emre'nin yuvası"

Öte yandan Emre'yle ilgili dün yeni bir açıklama daha yapan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Emre Belözoğlu ile görüştüm. Bir yıl daha bizde oynamasını istedim. 'Başkanım, 1 yıl Fenerbahçe'de oynamak istiyorum' dedi. Ben de izin verdim. Fenerbahçe, Emre'nin yuvası" diyerek transferin gerçekleşeceğini duyurdu.