İspanyol basını yıldız oyuncu Emre Mor'un kadroya girememesini konuşuyor.

Güncellenme 31 Mart 2018 11:41

İspanya La Liga takımlarından Celta Vigo forması giyen yıldız futbolcu Emre Mor, Malaga maçında ve Bilbao maçının kadrosuna alınmadı. Yüksek ateşi çıkan ve bu nedenle Milli Takım'a da katılmayacağını sosyal medya hesabından duyuran Emre Mor, İspanya basınında da gündeme geldi.

"Emre Mor'a neler oluyor?"

El Mundo Deportivo'da yer alan haber "Emre Mor'a neler oluyor?" başlığıyla verildi. Haberde, Şubat ayında takımın en iyi oyuncusu olarak gösterilen Mor'un kadroya giremediği yazıldı. 20 yaşındaki milli futbolcu, Türkiye A Milli Takımı'nın İrlanda ve Karadağ ile oynadığı hazırlık karşılaşmalarında da görev alamamıştı. Mircea Lucescu, Emre Mor'un kadroda olmaması hakkında "Emre çok hasta, ateşi 39'a kadar çıkmıştı. Ona da yazık tabii…" sözlerini kullanmıştı.