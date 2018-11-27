Emre Mor, yeni teknik direktörü hakkında ne dedi?

Milli futbolcu Emre Mor, kendini çok iyi hissettiğini söyledi ve yeni teknik direktörü hakkındaki görüşlerini açıkladı.

Güncellenme 27 Kasım 2018 12:23

Celta Vigo'da forma giyen Milli futbolcu Emre Mor, bu aralar kendisini çok iyi hissettiğini, yeni teknik direktör Miguel Cardoso ile beyaz bir sayfa açacağını belirtti.

“Kendimi iyi hissediyorum”

İspanyol medyasına konuşan Emre Mor, şu an kendini iyi hissettiğini, sezon başında bazı zorluklar yaşadığını ama şu an çok daha iyi olduğunu, hedefinin bu kez teknik direktörle iyi anlaşmak olduğunu, antrenmanlara odaklandığını, diğer şeyleri kafama takmadığını, birinin kendisine faul yaptığında artık sinirlenmeyeceğini, ne antrenmanda ne de maçta artık sinirlenmeyeceğini, hala çok genç olduğunu ve kendisini geliştirebileceğini söyledi.

Cardoso hakkında açıklama

Yeni teknik direktörü Miguel Cardoso hakkında da konuşan Mor, futbolu çok iyi bildiğini, çok küçük detayları dahi görebildiğini, oynatma şeklini çok beğendiğini, topla oynanılmasını, futbol oynanılmasını istediğini, kendisinin de bunu istediğini, geldiği için çok mutlu olduğunu, kendisini çok geliştireceğine inandığını, nasıl bir futbolcu olduğunu bildiğini ifade etti.

Bu sezon Celta Vigo'da iki kez kadro dışı bırakılan Emre Mor, La Liga'da sadece 5 maça çıkarken gol katkısında bulunamadı.