Emre Kınay gerçeği anlattı! Teklif bakın kimden gitmiş

İyi Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Emre Kınay, adaylık sürecine dair bilinmeyenleri anlattı.

Güncellenme 12 Mart 2019 11:05

İyi Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Emre Kınay, partinin genel başkanı Meral Akşener’le 4 ay önce tiyatroda tanıştıklarını ve adaylık teklifinin bizzat Akşener’den kendisine geldiğini söyledi.

İyi Parti’nin Kadıköy belediye başkan adayı olunca Millet İttifakı’ndaki oyları böleceği yönünde eleştiri alan Emre Kınay, adaylık sürecine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Akşener, karizmatik bir lider

Adaylık teklifinin bizzat İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den geldiğini belirten Kınay; 4 ay önce Akşener’in tiyatroya geldiğini, o gece biraz sohbet ettiklerini, Akşener’in konusuna çok hakim, karizmatik bir lider olduğunu ve açık bir fikre sahip olduğunu belirtti.

Ünlü oyuncu, Akşener’in çağdaş cumhuriyetten, laik demokrasiden yana, aydınlık bakışı olan bir siyasetçi olduğunu, bu görüşmeden birkaç hafta sonra da Kadıköy adaylığını teklif ettiklerini ifade etti.

Oyları bölecek eleştirisine ne dedi?

Sözcü’ye konuşan Emre Kınay, arkasında çok güçlü bir desteğin olduğunu söyledi. Kınay, kendisine oyları böleceği yönünde eleştiriler olduğu hatırlatıldığında ise "En ufak bir ihtimal olsaydı aday olmazdım." diyerek kendisini savundu.