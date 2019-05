Emre ile anlaşan Fenerbahçe, 5 ismin daha peşinde!

Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu ile anlaştıktan sonra 5 ismin daha peşinde olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe önce Emre Belözoğlu ile anlaştı daha sonra da onun referansı ile Volkan Demirel’in takımdaki kariyerini bir yıl daha uzattı. Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Sarı-lacivertlilerin 5 isimle daha anlaşmak üzere olduğu ortaya çıktı.

Yeni sezonda şampiyon olmak için şartlanan takım, teknik direktör Ersun Yanal’ın raporu doğrultusunda hareket ediyor. Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu ile yapılan anlaşma sonrası Volkan Demirel'in de 1 yıl daha takımda kalacağı kesinleşti. Şuan tüm gözler yönetimin yapacağı diğer transferlerde.

İşte Fenerbahçe’nin transfer için düşündüğü isimler:

Alman golcüye 2+1 yıllık teklif: Bu sezon Werder Bremen formasıyla 32 lig maçında 11 gol, 10 asistle dikkat çeken Alman golcü Max Kruse'ye 2+1 yıllık teklif edildi. Alman oyuncunun Türkiye'de oynamaya çok sıcak bakacağı ifade edildi.

Brahimi'de mutlu son yakın: Porto ile sözleşmesi sona eren Yacine Brahimi kanadından Fenerbahçe'ye iyi haber geldi. Ülkesi Cezayir basınında çıkan haberlere göre 29 yaşındaki sol kanat için masadaki en ciddi takım Fenerbahçe. Brahimi bu sezon Porto formasıyla 49 maçta 13 gol attı, 9 asist yaptı.

Vedat Muriç'te sorun yok: Bu sezon Çaykur Rizespor'da gösterdiği performansla iştah kabartan Vedat Muriç, Fenerbahçe ile prensipte el sıkıştı. Kosovalı golcü, bundan sonra yeni gollerini Fenerbahçe için atacak.

5 yıllık anlaşma: Fenerbahçe, İran takımlarından İstiklal'de forma giyen Allahyar ile 5 yıllık anlaşma sağladı. 17 yaşındaki genç golcü yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek.

İrfan Can Kahveci için kesenin ağzı açıldı: Ersun Yanal’ın listeye yazdığı ilk isim İrfan Can Kahveci oldu. Tribünlerin arzu ettiği hücumcu takımı kurmak isteyen Yanal, Başakşehir’in 23 yaşındaki yıldızı için ‘olmazsa olmaz’ vurgusu yapınca yönetim de kesenin ağzını açtı. İrfan Can, sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak bakarken, sarı-lacivertliler de Başakşehir’e 5 milyon avroluk teklifte bulundu.