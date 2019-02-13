Emre Belözoğlu, talimatla FETÖ bankasına para yatırmış

Medipol Başakşehir’in tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu hakkında FETÖ soruşturması yürütüldüğü iddia edildi.

Güncellenme 13 Şubat 2019 10:58

Spor Toto Süper Lig’de zirve yarışında emin adımlarla ilerleyen Medipol Başakşehir’in tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu, hakkında yürütülen FETÖ soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı.

Geçen haftalarda futbolda FETÖ yapılanmasına dair İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya savcılığın gönderdiği yazı damga vurmuştu.

Emre Belözoğlu hakkında soruşturma devam ediyor

Yazıda; Hakan Ünsal, Ertuğrul Sağlam, Arda Turan, Okan Burul ve Bülent Korkmaz gibi futbolcuların isimleri sıralanarak bu kişiler hakkında FETÖ suçlamasından takipsizlik verildiği, ancak bir isim hakkında soruşturmanın yürütüldüğü ifade edilmişti. O isim futbolcu Emre Belözoğlu'ydu.

Bank Asya'ya para yatırmış

Sabah’ın haberine göre, Emre Belözoğlu ile ilgili ifade veren bir gizli tanık, ünlü futbolcunun Bank Asya'ya örgüt elebaşının talimatı ardından parça parça 2 milyon lira yatırdığını ileri dürdü. Gizli tanık Mert, ifadesinde Belözoğlu'nun 2 Milyon TL'yi elden başka bir isme verdiğini, bu bilgiyi 2017 yılında tutuklanan Ahmet Musab K. isimli örgüt üyesinden duyduğunu savcılıkla paylaştı.

Ahmet Musab K.'nin örgüt içerisinde önemli bir isim olduğunu söyleyen gizli tanık Mert, 17-25 Aralık'tan sonra Bank Asya'ya yatırılan yüksek miktardaki paraların tek seferde yatırılmadığına dikkat çekti.

Parayı parça parça yatırmış

Mert ifadesinde şunları söyledi: "Azami olarak 100 bin TL'yi geçmeyecek şekilde parçalar halinde para yatırılıyordu. Hatta ev öğrencilerinin üzerinden yatırıldığını biliyorum. 2 Milyon TL'nin de bu şekilde parçalanarak yatırıldığını düşünüyorum."

Savcılık Emre Belözoğlu'nun iddia edilen 2 milyon lirayı o dönem başka isimler üzerinden Bank Asya'ya yatırıp yatırmadığını araştırıyor.