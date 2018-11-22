Emre Belözoğlu siyasete girecek mi?

Emre Belözoğlu, futbol hayatını bıraktıktan sonra siyasete girmek istemediğini söyledi.

Güncellenme 22 Kasım 2018 17:26

Türk futbolunun deneyimli isimlerinden olan 38 yaşındaki Emre Belözoğlu, futbol hayatını bıraktıktan sonra siyasete girmek istemediğini söyledi.

Siyaset çok ağır bir yük

Siyasetin içerisinde olmak istemediğini belirten Belözoğlu, siyasetin çok ağır bir yük olduğunu, futbolcu olarak kamuoyuna mal olduğunu, bunun sorumluluğunu yaşarken bile vicdanı muhasebe yaptığında çok zor bir mesleği olduğunu, siyasetçi olmak gibi bir isteği olmadığını, siyasetin çok zor bir alan olduğunu, içinde bulunanların birçok insanla muhattap olmak zorunda olacağını, herkesi mutlu etmenin kolay olmadığını belirtti.

Haksızlığa uğrayan tanıdığı kim?

Belözoğlu, Türkiye’deki siyasi olayları izlediğinde üzüldüğü anlar olduğunu, çok haksızlığa uğrayan siyasetçiler olabildiğini, bu anlamda tanıdığı, sevdiği büyüklerinin de olduğunu, isim vermesine gerek olmadığını, hiçbir zaman aklından geçmeyecek bir mera olduğunu söyledi.