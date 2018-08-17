Emre Akbaba transferinde son durum ne?

Galatasaray, milli futbolcu Emre Akbaba transferinde sona gelindiğini duyurdu.

Güncellenme 17 Ağustos 2018 17:39

Galatasaray, Fenerbahçe’nin de devreye girdiği transferi olay olan milli futbolcu Emre Akbaba için Alanyaspor ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Daha önce defalarca Galatasaray’da top koşturmak istediğini dile getiren Emre Akbaba, transferinin akşam saatlerinden resmen açıklanması bekleniyor.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sponsorlardan bir tanesinin transferle ilgili kulübe sponsor olacağını, 1-2 saat içerisinde sevindirici haberler vereceğini söyledi.