Emrah Serbes'in cezası onandı

Senarist Emrah Serbes'e verilen 13 yıl 4 ay hapis cezası istinaf mahkemesi tarafından onandı.

Güncellenme 11 Aralık 2018 14:52

Yazar Emrah Serbes'e, bir araca arkadan çarparak, bir aileden 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu gerekçesi ile verilen 13 yıl 4 ay hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından onandı.

Karar yerinde bulundu

Avukatların itirazları nedeni ile mahkemenin yeniden incelediği Emrah Serbes dosyası hakkında karar verildi. Avukatların farklı gerekçelerle yaptıkları itirazları reddeden daire, ilk derece mahkemesinin olayın oluş şekline ve sanığın kusur durumuna göre, olayda bilinçli taksir koşullarının bulunduğu yönündeki kararını yerinde buldu.

Delillerde ve işlemlerde eksiklik yok

Kararda, ilk derece mahkemesinin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu, cezaların kanuni bağlamda uygulandığı kaydedildi.

Bilinçli taksir koşulları oluştu

İstinaf başvurusunda bulunan vekillerin bu başvurularının esastan reddedildiği anımsatılan kararda, tanıkların, Serbes'in alkol koktuğu yönündeki beyanları, araçta bulunan bira kutusunda sanığın DNA örneklerinin bulunması ve sanığın kazadan yaklaşık 26 saat sonra tedavi için yattığı hastanede 102 promil alkollü olduğunun tespit edildiği ve bu nedenle bilinçli taksir koşullarının oluştuğu belirtildi.

Serbes’in suçunu üstlenen Doğru’nun da cezası onandı

14. Ceza Dairesi, olay anında Emrah Serbes'in suçunu üstlendiği için 1 yıl hapis cezasına çarptırılan Kenan Doğru'nun cezasını da onadı. Doğru'nun cezası kesinleşti.

Bir üst mahkemeye itiraz edebilecek

Serbes'in tutukluluk halinin devamına karar verilirken, 7 gün içerisinde bir üst mahkemeye itirazda bulunabileceği ifade edildi.