Emrah Serbes'in cezası belli oldu

3 kişinin ölümüne neden olan ve hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Emrah Serbes, 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Güncellenme 12 Temmuz 2018 17:23

İzmir-Aydın Otoyolu'nda önünde seyreden otomobile çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan ve hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Emrah Serbes, 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Serbes, müşteki Ahmet Mert Özçelik ve taraf avukatları katıldı.

Serbes'in son sözlerinde, "Mahkemenin prosedürlerini bilmediğim için özür dileyememiştim. Ahmet Mert Özçelik'ten özür diliyorum. Ahmet senden özür dilerim. Benim yüzümden bütün aileni kaybettin. Bu bir kazaydı. Bu kazayı düşünmediğim bir saniye bile olmadı. Çok üzgünüm. Çok pişmanım. Yol karanlıktı, öndeki aracı rampanın ardından gördüm. Alkollü değildim, kabul etmiyorum. Kaygan ve yağışlı olmasaydı bu kazayı yapmazdım. Herkesin başına gelebilir" ifadelerini kullandı.

Duruşmada önceki beyanlarını tekrar eden Özçelik'in, Serbes'in bu sözleri sırasında başını iki yana salladığı görüldü.

Emrah Serbes'in avukatı Ayhan Baytekin de müvekkilinin teslim olduğuna dikkati çekerek, "Kaçma şüphesi yok. Kaza çevresel etkilerle meydana gelmiştir. Hükümle birlikte tahliyesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Diğer sanık Kenan Doğru'nun avukatı Murat Devrim Alparslan ise müvekkilinin taksirle adam öldürme suçunun faili olmadığını savunarak, arabayı onun kullanmadığını söyledi. Avukat Alparslan, müvekkilinin beraatini ya da asgari sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, kararını açıklamadan önce duruşmaya bir süre ara verdi.

Heyet çıktıktan sonra Serbes'e son sözünün sorulması üzerine Serbes, "Çok üzgünüm. Ömür boyu bu olayın acısını yaşayacağım, takdir mahkemenindir" ifadelerini kullandı.

Daha sonra kararını açıklayan heyet, yazar Emrah Serbes'e "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Heyet daha sonra suçun "bilinçli taksir" olduğuna hükmederek cezayı 3'te 1 oranında arttırdı ve 13 yıl 4 aya çıkardı.

Mahkeme heyeti, Serbes'in ehliyetine de 2 yıl 6 ay el konulmasını kararlaştırdı.

Tutuksuz sanık Kenan Doğru ise 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Müşteki Özçelik ise karardan sonra duruşma salonu önünde avukatlarına sarılarak gözyaşı döktü.