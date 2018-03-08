Emrah Serbes ilk kez hakim karşısında!

Behzat Ç.'nin senaryosunun yazarı Emrah Serbes, karıştığı ölümlü kaza sonrası tutuklanmıştı. Serbes bugün ilk kez hakim karşına çıktı.

Güncellenme 08 Mart 2018 15:25

Karıştığı ölümlü kaza sebebi ile Emrah Serbes'in yargılandığı dava başladı. Aylık gelirinin 7 bin TL olduğunu söyleyen Serbes, duruşma sırasında ağladı.

Savunmada ağladı

İzmir Torbalı'da aracını alkollü olarak kullanan Emrah Serbes, aşırı hız yaptığı sırada çarptığı araçtaki üç kişinin ölümüne neden oldu. Hakkında 22, 5 yıla kadar hapis istenen Serbes, ilk kez hakim karşısına çıktı. Serbes, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 14.00'te başlayan duruşmada savunma yaptı. Savunma yaparken aylık gelirinin 7 bin TL olduğunu söylediği sırada ağladı.

Emrah Serbes’in savunması

Üzerinde çalıştığı projeyi bitirince tatil planı yaptığını belirten Serbes, önce Yalova'ya annesinin yanına gitmeye karar verdiğini, kendisine tuttuğu Kenan Doğru ile Bodrum'a gitmeyi kararlaştırdığını, olay sırasında alkolsüz olduğunu, kazadan sonra İstanbul'a hastaneye giderken alkol aldığını, kaza öncesi araçta soğuk kahve içtiğini, araçta bulunan içki şişelerini Bodrum Gümüşlük'te içmek için aldığını söyledi.

Ne olmuştu?

22 Eylül 2017'de Emrah Serbes'in kullandığı İzmir-Aydın Otoyolu'nda seyir halinde olan otomobil, Torbalı yakınlarında 59 yaşında olan Ayhan Özçelik kontrolündeki araca arkadan çarptı. Sürücü Özçelik ile 16 yaşında olan kızı Zeynep Özçelik kaza sırasında hayatını kaybederken eşi Nilgün Özçelik ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazadan sonra aracı kullandığını söyleyen Kenan Doğru tutuklanmıştı. Yaklaşık bir hafta sonra ise Emrah Serbes gerçeği itiraf ederek teslim olması ile Doğru sertbest bırakılmıştı. Savcı hazırladığı iddianamede Serbes hakkında 22.5 yıla kadar hapis cezası istemişti.