Emrah Karaduman'dan ayrılan Aleyna Tilki, kayıplara karıştı!

Emrah Karaduman'dan ayrıldığını gözyaşlarıyla duyuran Aleyna Tilki'nin annesi, kızının kayıplara karıştığını söyledi.

Güncellenme 18 Eylül 2018 10:52

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel, sosyal medya hesabından kızının ortalardan kaybolduğunu duyurdu. Öte yandan anne Öztel, kızı ve kendisi hakkındaki eleştirilere sert bir şekilde tepki gösterdi.

Emrah Karaduman’dan ayrıldı

Daha önce sosyal medya hesabından aranjör sevgilisi Emrah Karaduman'dan ayrıldığını onu da etiketleyerek duyuran Aleyna Tilki, "Bir daha da can yakma. Bir teşekkürü de çok görme" ifadelerini kullanmıştı. Daha sonra ise InstaStory’den ağladığı bir videoyu paylaştı.

“Sizin gibi insanlar ağlatıyor”

Aleyna Tilki’nin çok konuşulan bu paylaşımı sonrası annesi Havva Öztel, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında kızının kaybolduğunu söyledi. Öztel, yapılan yorumlar sonrası "Vicdanızın biraz ayarı olsun, ben neden çocuğumu ağlatayım? Sizin gibi insanlar ağlatıyor. Çocuğum üç yıldır içinde biriktirdi, artık patladı. Yeter artık yeter" dedi.

“Kayıp falan olmadım”

Annesinin bu paylaşımı sonrası Aleyna Tilki, "Ne yani insanlar ağlayamaz mı? Kalpleri kırılamaz mı? Şaka gibi. Kayıp falan olmadım. Şu an evimde, odamdayım. Birazdan uyuyacağım" ifadeleri ile hayranlarına kaybolmadığını duyurdu.