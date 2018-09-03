Emrah Karaduman yazdı Aleyna Tilki yorumladı: Dipsiz Kuyum

Emrah Karaduman'ın yeni şarkısı Dipsiz Kuyumdun Aleyna Tilki yorumuyla yayınlandı.

Güncellenme 03 Eylül 2018 16:17

Emrah Karaduman’ın yakın bir zamanda çıkacak olan 'BombarDuman' adlı albümünün ilk şarkısı yayınlandı. 'Dipsiz Kuyum feat. Aleyna Tilki' klibi sosyal paylaşım sitesi Youtube’da yayınlandı.

Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman’ın bir dönem sevgili oldukları iddia edilmişti. Şarkı sözleri ise bu nedenle manidar bulundu.

Aleyna Tilki’nin yorumladığı Emrah Karaduman'ın Dipsiz Kuyum şarkısının sözleri ise şu şekilde:

Misafir çocuğu gibiydin / Geldin dağıttın gittin / Ben her gün kokunu öperdim / Yazıp sustuğum sendin/ Gönül almayı bilmeyene ömür emanet edilmez / Kaderin izin vermediğine şansın gücü yetmez

Düşmeye doyamadığım dipsiz kuyumdun / Kırılan hayallerimin başrolü oldun / Seni affedecek yollar bulmaktan yoruldum / Seni ben gibi kim sever sanıyorsun?

Dipsiz Kuyum şarkısının sözleri ve düzenlemesi Emrah Karaduman'a ait.