"Emrah Amir" trafik polisinden özür diledi!

Çukur dizisinde yayınlanan ve tepki çeken trafik polisi sahnesi sonrası özür mahiyetinde özel bir video paylaşıldı.

Güncellenme 21 Şubat 2018 09:00

Pazartesi akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur'un bu hafta yayınlanan bölümünde trafik polisi sahnesi tepki çekmişti. Dizi yeni bölümden özel bir sahne ile bu hatasını telafi etti. Diziye yeni katılan Emrah Amir'in trafikte makas atarak hız yapması sonucu bir trafik polisi tarafından durdurulunca çılgına dönmüştü. Bu durum karşısında elinde harita ile arabadan inen Emrah Amir, trafik polisini Kars'ın Digor ilçesine sürmekle tehdit etmişti. Bu sahne sonrası büyük bir tepki ile karşılaşan dizi, özür mahiyetinde bir özel sahne yayınladı.