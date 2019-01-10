Emniyetten "Tanker Bank” uyarısı

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü, “Tanker Bank” adıyla vatandaşlar dolandıran şebeke hakkında açıklama yaptı.

Güncellenme 10 Ocak 2019 13:07

Yapılan yazılı açıklamada, medyada Tanker Bank adı ile saadet zinciri oluşturan üyelere yüksek meblağda para kazanabilecekleri vaadi ile gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık haberleri yansımıştır.

İhbar uyarısı

Vatandaşların maddi ve manevi kayba uğramaması için gerek internet üzerinde gerekse sosyal hayatta zenginlik vaat eden kuruluş ve şahıslara itibar edilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, bu kişi ve kurumlara karşı dikkatli olunması gerektiğini, herhangi bir olay ve mağduriyetle karşılaşılması durumunda derhal 155 Polis İmdat hattına ihbarda bulunulmasının önem arz ettiğini söyledi.

Ne yaşanmıştı?

Türkiye’de Saadet zinciri ile kurulan ‘Çiftlik Bank’ olayının ardından bu kez ‘Tanker Bank’ ortaya çıktı. 5 yıl önce başlayan ve hayali tanker alıp hisse sahipleri adına çalıştıran Mustafa Ç. topladığı 70 milyon lira parayla kayıplara karıştı, Tanker Bank mağduru H.E. “Sen ilk önce Allah’a sonra da bana güven diye para topladı” demişti.