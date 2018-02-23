Emniyetten DHKP-C'ye büyük darbe!

Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği DHKP-C'ye yönelik operasyonda örgütün üst düzey yöneticisi yakalandı.

Güncellenme 23 Şubat 2018 09:05

Terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda üst düzey yönetici olduğu iddia edilen M.A. kıskıvrak yakalandı.

Üst düzey yönetici yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında bir süredir aranan DHKP-C terör örgütü üyesi İstanbul'da olduğu tespit edildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği operasyonda M.A isimli şahıs yakalandı.

Komite yöneticisiymiş

DHKP-C terör örgütünde Devrimci İşçi Hareketi sorumlusu olduğu tespit edilen M.A'nın Örgüt Komitesi'nde üst düzey yönetici olduğu bildirildi. M.A'nın örgüt adına aktif faaliyet yürüten ve yapılan araştırmalarda başta İstanbul olmak üzere sansasyonel eylem arayışı içerisinde olan şahıslarla istihbarat, silah, mühimmat ve güvenli ev temini sağlayan kuryeler ile bağlantıyı sağladığı belirtildi.