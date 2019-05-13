Emniyetteki mahrem yapılanmaya darbe! Çok sayıda gözaltı var

Emniyet'e sızdıkları ve mahrem yapılanmanın içinde oldukları tespit edilen 64 eski polisten 46'sı yakalandı.

Güncellenme 13 Mayıs 2019 09:57

FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulundukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı çıkartılan 64 eski polisten 46'sı yakalandı.

46 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi ve örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulunan, vekil ve bağlı konumundaki eski polis memuru olan, 59'u kamudan ihraç edilmiş, 5'i açıkta olan toplam 64 şüpheli hakkında Ankara merkezli Antalya, Çorum, Mersin, Kayseri, Kırıkkale, Yozgat, Kahramanmaraş illerinde gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 46 şahıs gözaltına alındı.

Şüphelilere ait işlemlerin Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünde devam ettiği bildirildi.