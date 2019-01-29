Emniyete sızan kripto FETÖ'cülere darbe!

FETÖ üyesi polislere yönelik yürütülen soruşturmada 51 örgüt üyesi hakkında gözaltı kararı verildi.

Güncellenme 29 Ocak 2019 12:01

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ’nün emniyet teşkilatına sızan üyelerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

“Garson” kod adlı şahsın arşivi ele geçirildi

Daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem yapılan ve FETÖ’nün emniyet teşkilatındaki üst düzey adamlarından olan “Garson” kod adlı şahıstan ele geçirilen arşiv bilgilerine göre, emniyette bazı örgüt üyelerinin "vekil öğrenci" ve "öğrenci" olarak faaliyet yürüttükleri, periyodik olarak sivil alanda kullandıkları hatların birlikte baz verdiği, örgütün kripto mesajlaşma uygulaması ByLock ve Talk And Chat kullanıcısı oldukları tespit edildi.

51 örgüt üyesi hakkında gözaltı kararı

Vekil öğrencilerin ByLock bazları ile sorumlusu oldukları öğrencilerin kullandıkları hatların baz verilerinin sivil alanda örtüşmesi üzerine örgütsel toplantı düzenledikleri tespit edilen, terör örgütü mensubu olduklarına dair itirafçı ifadesi ve teşhis bulunan polis memurları ile emniyet personelinden oluşan 51 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.

26 ilde operasyon başlatıldı

Karar sonrası harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 26 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.