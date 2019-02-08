Emniyete sızan FETÖ'cülere operasyon

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 17 eski emniyet personeli gözaltına alındı.

Güncellenme 08 Şubat 2019 09:51

FETÖ’nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarından gözaltı kararı verilen 23 eski polisten 17'si gözaltına alındı.

23 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, FETÖ üyesi oldukları ve örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde bulundukları gerekçesiyle biri eski komiser, biri eski komiser yardımcısı ve 21'i eski polis memuru olan 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kamudan ihraç edilmiş personel

Haklarında gözaltı kararı verilen 23 zanlıdan 2'sinin emekli olduğu, diğerlerinin ise daha önce kamudan ihraç edildiği belirlendi.

17’si gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara, Denizli, Kırşehir, Adana, Sivas, Muğla ve Bolu'da sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 17'si gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.