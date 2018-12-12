Emniyet müdürünü şehit eden katil, böyle görüntülendi
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden şahıs, elleri kelepçeli şekilde sedye ile adliyeye sevk edildi.
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi makamında şehit eden şahıs, tedavi gördüğü hastaneden sıkı güvenlik önlemleri altında sorgusu yapılmak üzere sabahın erken saatlerinde Rize Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Elleri kelepçeli ve sedye ile adliyeye sevk edildi
Sabah saatlerinde emniyette sorgusu alınan katil zanlısı Sarıcaoğlu, Rize Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolü sonrası elleri kelepçeli halde sedye ile taşınarak konulduğu ambulansla adliyeye sevk edildi.
Vatandaşlar tepki gösterdi
Hastanede bazı vatandaşlar da, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde çıkarılan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'na sözlü şekilde tepki gösterdi. Şüphelinin savcılık sorgusu sonrası mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.
Olayla ilgili görüntüler ortaya çıktı
Öte yandan, yaşanan olaya dair güvenlik kamerası görüntüleri savcılığa teslim edildi. Zanlının dün gece evinde arama yapıldı. Aramada bulunan eski telefonlar, bilgisayar CD ve hard diskler ve kitaplara el konuldu.
Zanlının sosyal medya hesapları incelendi
Özel aracında mermi bulunan zanlının sosyal medya hesapları da incelendi.
Diğer yaralıların tedavisi devam ediyor
Saldırı sırasında yaralanan Personel Şube Müdürü Ercan Polat'ın yoğun bakımda tedavisinin sündüğü, Emniyet Müdürü Verdi'nin koruması Yiğit Can Köksal'ın durumunun ise iyiye gittiği öğrenildi.