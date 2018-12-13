Emniyet Müdür Yardımcısı, aracında ölü bulundu

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Karaaslan, aracının içinde intihar etti.

Güncellenme 13 Aralık 2018 11:09

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan’ın aracının içimde beylik tabancası ile hayatına son verdiği ortaya çıktı. Kepez’de bu sabah saat 10.00’da araç içinde cansız bedeni bulunan Karaaslan’ın bir süre önce eşini kanser nedeni ile kaybettiği belirtildi.

Gelen bilgilere göre, Kepez Varyant seyir terasında bir otomobilde hareketsiz duran bir kişinin olduğunu fark edenler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, araçtaki kişinin Antalya Emniyet Müdür Yardımcı Ali Karaaslan olduğunu belirledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karaaslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.