Emniyet kemeri hayatlarını böyle kurtardı

İki öğretmen sınava giderken kaza yapan araçtan emniyet kemeri sayesinde sağ kurtuldular.

Güncellenme 02 Haziran 2018 11:28

Kaza Esenyurt Haramidere Tem Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Ters dönen araçta LGS sınavına giden görevli iki öğretmen emniyet kemerleri takılı olduğu için hafif yaralı olarak kurtuldu.

Bu sabah saat 08.30'da gerçekleşen kaza, Haramidere Tem Bağlantı Yolu, Ambarlı istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre, araç içerisinde LGS sınav görevlisi öğretmenler vardı ve 34 NB 6403 plakalı otomobile arkadan gelen 34 SE 5296 plakalı otomobil çarptı. Sürücü, çarpma sonrası direksiyon hakimiyetini kaybetti ve bariyerlere çarparak refüjde ters döndü.

Karşı taraftaki aracın kendisine doğru geldiğini gören iki araçta birbirine girdi. Toplam 4 aracın kazaya karıştığı olayda, sürücüler yara almazken, 2 öğretmen kontrol amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza yapan araçtakilerin birinin yeğeni olduğunu söyleyen bir vatandaş, arkadan araba vurunca refüjde ters döndüklerini, bu sayede bir şey olmadığını, emniyet kemerlerinin takılı olduğunu, ikisinin de öğretmen olduğunu ve sınava gittiklerini söyledi.

Kaza nedeniyle Ambarlı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.