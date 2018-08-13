Emniyet açıkladı! 346 hesap incelemeye alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden algı operasyonu yapan 346 sosyal medya hesabı hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Güncellenme 13 Ağustos 2018 11:42

Sosyal medya üzerinden dolar ve kurdaki hareketlilik hakkında provokasyon yapanlar Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından takibe alındı. Bu kapsamda 346 sosyal medya hesabı ile ilgili adli tahkikata başlandığını duyuruldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, son günlerde Türkiye’nin ekonomisine yönelik dolar kuru manipülasyonu ile olumsuz algı oluşturmanın hedeflendiği, bu nedenle sosyal medyada yapılan paylaşımlar Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca takip edildiği ve gerekli yasal işlemlerin hassasiyetle yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, sosyal medya hesaplarını kullanarak dolardaki, kurdaki hareketlilik hakkında provokasyon yapan 346 kişinin 07.08.2018 tarih itibariyle tespit edildiği, konu ile ilgili adli tahkikata başlandığı ifade edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ekonomik güvenliği tehdit eden eylemlerde bulunan kişi ve sosyal medya hesaplarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ekonomik güvenliği tehdit eden eylemlerde bulunan kişi ve sosyal medya hesaplarıyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.