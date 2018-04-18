Emlak sektörüne çağ atlatan proje!

Müşteriler, artık satın alacakları konutun birebir gerçek manzarasını ve konumunu gerçeğe yakın bir görüntüyle inceleyebilecek.

Güncellenme 18 Nisan 2018 11:16

GYODER’in düzenlemiş olduğu 16. Gayrimenkul Zirvesi’nde, Türk mühendislerden inşaat sektörünü canlandıracak müthiş yazılımın tanıtımı yapıldı.

Türkiye’de uzun süredir popüler olan ve “Topraktan Satış” adı verilen yöntemle tüketiciler bina yokken inşaat firmasından daire ya da iş yerlerini uygun fiyatla satın almak istemekte olup bu durum birçok sorunu da beraberinde getirmekteydi.

Bu teknoloji ile konut hakkında önceden bilgi sahibi olunacak

CODE5 Yazılım yönetim kurulu üyesi Çetin Özer, sektörün konuştuğu yazılımla ilgili yaptığı açıklamasında şunlara değindi: “Bugüne kadar maket üzerinden satışla konut sahibi olmak isteyen alıcılar, sınırlı bir görünümle ve sadece hayal gücüne dayalı anlatımla satın alma işlemlerini gerçekleştiriyorlardı. Geliştirmiş olduğumuz yazılım sayesinde müşteriler artık satın alacakları konutun içinden birebir gerçek manzarasını ve konumunu gerçeğe yakın bir görüntüyle inceleyerek karar verebilmektedirler. Örneğin; dairenin havuzu ya da bahçeyi görüp görmediği ya da hangi cepheden güneş aldığı konularında önceleri yaşanan problemler tamamıyla giderilmiş olmaktadır.”

Dünyada bir ilk olacak

Bu sorunlara çözüm olarak Erciyes Üniversitesi Tekno Park’taki Code5 Yazılım mühendisleri ile İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ndeki Argeİst mühendisleri tarafından 2 yıllık ortak Ar-Ge çalışması sonucunda dünyada ilk defa “3 Boyutlu Konut Satış Sistemi” yazılımı geliştirildi.

Projeler üç boyutlu tanıtılacak

İnşaat firmalarının projelerini uygulama üzerinden 3 boyutlu olarak tanıtabilme imkanı sunan yazılım sayesinde konut satın alacak olan müşteriler proje maketi üzerinden ya da resimlerden göremedikleri, ilgilendikleri dairenin pencereden bakınca görülecek olan manzarasını sanal olarak görebilmektedirler. Ayrıca inşa edilecek projenin harita üzerinde konumlandırılması yapılarak “Okul, Hastane, AVM veya Toplu ulaşım durakları” gibi önemli lokasyon ve çevre özellikleri de ölçekli bir biçimde gösterilebilmektedir.

Müşteriler olumlu tepki verdi

Projelerinin konut satışlarında, geliştirilen bu yazılımı kullanan Nuhoğlu İnşaat’ın Genel Müdür Yardımcısı Kaan Nuhoğlu da görüşlerini şu şekilde ifade etti. “2013 yılından bu yana CODE5 Yazılım tarafından geliştirilmiş olan PrismCRM yazılımını kullanmaktayız. Şimdi de yeni geliştirmiş oldukları bu yazılımı şirketimize tanıttıklarında hiç düşünmeden İzmir’de yapmaya başlayacağımız 2 büyük projemizde derhal kullanalım diye karar aldık. Yeditepe İzmir ve Marinera Çeşme projelerimizde aktif olarak kullanmaya başladık. Müşterilerimizden olumlu tepkiler almamızın yanı sıra satışlarımız da başarılı biçimde devam etmektedir.

Tüm platformlarda çalışacak

Apple, Android ve Windows platformlarında çalışabilen yazılım, PrismCRM3D ve 3DRealHouse isimleriyle iki farklı versiyon olarak geliştirildi. İnşaat şirketlerinin kullanmakta olduğu Prism CRM sistemine PrismCRM3D versiyonu ile 3 boyutlu satış sistemi özelliğini kazandıran yazılım, Prism CRM’in tüm özelliklerini uygulama içerisinden de kullanabilme özelliği sunmaktadır. 3DRealHouse versiyonu ise CRM programı kullanan veya hiçbir program kullanmayan inşaat firmalarının 3 boyutlu satış sistemini API’lar üzerinden kullanabilmelerini sağlamaktadır.