Emlak Bankası ne zaman açılacak?

Bakan Kurum, Emlak Bankası'nın yakın bir zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılı ile açılacağını söyledi.

Güncellenme 19 Ocak 2019 11:49

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın çok yakın bir zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımı ile açılacağını söyledi.

“Nihai noktaya geldik”

Türkiye Emlak Katılım Bankasının 93 yıllık mirası ve tarihi olduğunu dile getiren Bakan Kurum, “Bankanın tekrar faaliyete başlaması için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Bankanın temel stratejilerini, müşteriye ulaşacağı kanalları ve sunacağı hizmet gruplarını belirledik. Nihai noktaya geldik” dedi.

2001’de kapatılmıştı

Bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme yetkisi, 3 Temmuz 2001 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 4684 sayılı yasayla sona erdirilerek tasfiye edilen Emlak Bankası'nın şubeleri de aynı yıl Ziraat Bankası ve Halkbank'a devredilmişti.