Emlak Bank geri dönüyor

400 projeyi içeren 100 günlük eylem planını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emlak Bank'ın yeniden açılacağını duyurdu.

Güncellenme 03 Ağustos 2018 17:15

Türkiye’nin bir zamanlar dev bankaları arasında olan Emlak Bank yeniden kurulacak. Bankanın yeniden kurulacağını duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak şekilde Emlak Bankası’nı tekrar faaliyete geçirmeye yönelik başvuruları gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Atatürk kurmuştu

Emlak Bankası, 3 Haziran 1926’da Atatürk’ün talimatıyla 20 milyon TL sermaye ile kuruldu. 1953 yılında ödenmiş sermayesi 300 milyon TL’ye çıkarılan banka, Ankara Yenimahalle, Ankara-Telsizler, İstanbul-Levent, İstanbul-Koşuyolu İstanbul-Emekli Subay Evleri, İstanbul-Ataköy,İzmir-Denizbostanlısı, Edirne-Mimar Sinan, Eskişehir-Yunuskent, Urfa, Çankırı ve Diyarbakır konutları projelerine imza attı.

Çok sayıda projeye imza attı

Banka bu dönemlerde kendi inşaatlarının yanı sıra, Ankara Türk Ocakları Merkez Binası, Merkez Bankası Binası, Ankara Devlet Opera ve Balesi, Milli Savunma Bakanlığı Konutları, TRT Sitesi, Devlet Mahalleleri, TBMM Lojmanlarını da yaptı.

Dış ticarette de uzmanlaştılar

Banka son yıllarında, İstanbul-Ataköy, Ataşehir, Bahçeşehir, Mimaroba, Sinanoba, Ankara-Bilkent, Elvankent, Konutkent, İzmir-Gaziemir, Mavişehir gibi projeleri gerçekleştiren banka, konut, dış ticaret ve denizcilik sektörlerinde uzmanlaştı.

2001’de tasfiye edildi

Fakat 3 Temmuz 2001’de Resmi Gazete’de yayımlanan karar sonrası bankanın bankacılık yapma yetkisi sona erdirildi ve tasfiye kapsamına alındı.