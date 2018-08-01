Emine Erdoğan'dan Şehit anne ve bebeği hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hakkari'de hain pusu sonucu Şehit olan asker eşi ve 11 yaşındaki bebeği hakkında açıklama yaptı.

Güncellenme 01 Ağustos 2018 11:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hakkari’de PKK’lı hainlerin yola önceden tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonrasında Şehit olan Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğinin hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yaptı.

Emine Erdoğan, "Acımız çok büyük. Milletimizin başı sağ olsun. Teröristler ve destekçileri hak ettikleri cezayı mutlaka bulacaklardır" dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan, Hakkari Yüksekova'da hain saldırı sonucu şehit düşen Nurcan Karakaya ve 11 aylık evladını rahmetle andığını, acının büyük olduğunu, millete başsağlığı dilediğini, terör ve destekçilerine hak ettikleri cezanın verilmesi gerektiğini, bu kişilerin cezalarını mutlaka bulacağını söyledi.