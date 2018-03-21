Emine Erdoğan'dan dikkat çeken halk sağlığı paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından halk sağlığına yönelik dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Güncellenme 21 Mart 2018 22:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından halk sağlığına yönelik bir paylaşım yaptı. Erdoğan, tweetinde Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) kotasının yüzde 5'e indirilmesini önemli bir adım olarak nitelendirirken yapay gıdalardan uzak durulması çağrısında bulundu.

Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) kotasının %5'e indirilmesi sağlıklı nesiller için çok önemli bir adım.



Obezite, diyabet ve kanserin arttığı günümüzde yapay gıdalardan sakınmak ve gıdalar konusunda bilinçli tercihlerde bulunmak hepimizin ortak sorumluluğu. — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) 19 Mart 2018

Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) kotasının yüzde 5'e indirilmesinin sağlıklı nesiller için çok önemli bir adım olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Obezite, diyabet ve kanserin arttığı günümüzde yapay gıdalardan sakınmak ve gıdalar konusunda bilinçli tercihlerde bulunmak hepimizin ortak sorumluluğu" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'ın NBŞ paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve retweet aldı.