Emine Erdoğan'dan dikkat çeken halk sağlığı paylaşımı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından halk sağlığına yönelik dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından halk sağlığına yönelik bir paylaşım yaptı. Erdoğan, tweetinde Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) kotasının yüzde 5'e indirilmesini önemli bir adım olarak nitelendirirken yapay gıdalardan uzak durulması çağrısında bulundu.
Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) kotasının %5'e indirilmesi sağlıklı nesiller için çok önemli bir adım.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) 19 Mart 2018
Obezite, diyabet ve kanserin arttığı günümüzde yapay gıdalardan sakınmak ve gıdalar konusunda bilinçli tercihlerde bulunmak hepimizin ortak sorumluluğu.
Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) kotasının yüzde 5'e indirilmesinin sağlıklı nesiller için çok önemli bir adım olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Obezite, diyabet ve kanserin arttığı günümüzde yapay gıdalardan sakınmak ve gıdalar konusunda bilinçli tercihlerde bulunmak hepimizin ortak sorumluluğu" ifadelerini kullandı.
Emine Erdoğan'ın NBŞ paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve retweet aldı.
21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle, yürekleri sevgi dolu tüm evlatlarımızı kucaklıyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) 21 Mart 2018
Onların farkındayız ve her zaman yanındayız! pic.twitter.com/vXnoB0bcpO