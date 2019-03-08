Emine Erdoğan'dan anlamlı davet! Ünlüler akın etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "koruyucu aileler ve devlet koruması altında büyüyen çocuklar” programı kapsamında ünlü isimlere yemek verdi.

Güncellenme 08 Mart 2019 11:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, “koruyucu aileler ve devlet koruması altında büyüyen çocuklar” için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden yemek verdi.

Koruyucu ailelere teşekkür

Emine Erdoğan; bakım ve eğitim masrafları devlet tarafından karşılanan çocuklara açacağı tek şeyin gönüller olduğunu belirterek tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Bu hafta her yerde kadınların konuşulduğunu belirten Erdoğan, kadınların yıllarca konuşulmaya devam edeceğine inandığını, bu anlamlı günde merhametin, vicdanın, fedakarlığın yuvalandığı yürekleri misafir etmek istediğini, koruyucu ailelere gösterdikleri yüce gönüllülük için tebrik ettiğini dile getirdi.

“İnsanlık adına teşekkür ediyorum”

Emine Erdoğan; ailelerinden uzak düşmüş çocuklara yuva olan koruyucu ailelerin ve babalık yapanların da hakkının ödenmeyeceğini, bu sürecin içinden taşan şefkati paylaşmak istemesiyle başladığını, koruyucu aile sisteminin temel zemininin kadınların yürekleri olduğunu düşündüğünü, bu yüce gönüllülüğü gösteren tüm kadınlara ve baba şefkati gösteren tüm beylere insanlık adına teşekkür ettiğini söyledi.

“5 bin 360 evin penceresinden sımsıcak ışıklar sızıyor”

Koyucu ailenin önemine dikkati çeken Emine Erdoğan, tam 5 bin 360 evin penceresinden sımsıcak ışıkların sızdığını, bunun şefkat ve fedakarlığın ışığı olduğunu, insanın insana emanet olduğunu, paylaşmanın kendine has bir bereketi olduğunu, yardımlaşmadan doğan iyiliğin ruhumuzda adeta detoks etkisi yaptığını söyledi.