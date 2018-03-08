Emine Erdoğan, Instagram'dan ilk paylaşımı yaptı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Instagram hesabını kullanmaya başladı. Paylaştığı ilk fotoğraf ise kadınlar günüyle ilgili oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "emineerdogan" username'i ile açtığı Instagram hesabından ilk paylaşımını yaptı. Emine Erdoğan, hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Paylaşımda, dünyanın her yanından, toplumun her kesiminden kadınlarla her zaman bir olduğunu, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını ifade etti.
Böylece Emine Erdoğan'ın Instagram hesabından yaptığı ilk paylaşım 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüyle ilgli oldu.
Erdoğan, kadınlar gününde çeşitli organizasyonlarla bir araya geldiği programlardan 4 kare paylaştı. Instagram'dan paylaşılan fotoğraflar, 4 bin 770 kişi tarafından beğenildi. Emine Erdoğan'ın Instagram hesabından paylaştığı bu kareler Facebook ve Twitter hesabında da yer aldı.