Emine Erdoğan, Instagram'dan ilk paylaşımı yaptı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Instagram hesabını kullanmaya başladı. Paylaştığı ilk fotoğraf ise kadınlar günüyle ilgili oldu.

Güncellenme 08 Mart 2018 22:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "emineerdogan" username'i ile açtığı Instagram hesabından ilk paylaşımını yaptı. Emine Erdoğan, hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Paylaşımda, dünyanın her yanından, toplumun her kesiminden kadınlarla her zaman bir olduğunu, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını ifade etti.

Böylece Emine Erdoğan'ın Instagram hesabından yaptığı ilk paylaşım 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüyle ilgli oldu.

Erdoğan, kadınlar gününde çeşitli organizasyonlarla bir araya geldiği programlardan 4 kare paylaştı. Instagram'dan paylaşılan fotoğraflar, 4 bin 770 kişi tarafından beğenildi. Emine Erdoğan'ın Instagram hesabından paylaştığı bu kareler Facebook ve Twitter hesabında da yer aldı.