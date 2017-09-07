Emine Erdoğan Bangladeş'te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Arakanlı Müslümanları ziyaret etmek için beraberindeki heyetle birlikte Bangladeş'e gitti.

Güncellenme 07 Eylül 2017 10:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet, Arakanlı sığınmacıların Bangladeş'te barındıkları kampları ziyaret etmek üzere Bangladeş'e geldi.

Emine Erdoğan'a, oğlu Bilal Erdoğan'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan da eşlik etti.

Heyette, ayrıca, TİKA Başkanı Serdar Çam, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, TÜRGEV Başkanı Arzu Akalın ve KADEM Başkanı Sare Aydın da yer aldı.

Erdoğan ve beraberindeki heyet, Arakanlı sığınmacıların Bangladeş'te barındıkları Kutu Palong kampını ziyaret edecek, yaşanan olaylar hakkında mağdurlardan bizzat bilgi alacak ve yardım dağıtacak.

Çavuşoğlu da Bangladeş'e geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Myanmar'ın Arakan (Rakhayn) eyaletinin kuzeyinde meydana gelen olaylar nedeniyle Bangladeş’e sığınmak zorunda kalan Arakanlı Müslümanların (Rohingaların) yaşam koşullarını yerinde incelemek üzere Bangladeş'e geldi.

Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında başkent Dakka’da Bangladeşli yetkililer ve uluslararası yardım kuruluşlarının temsilcileriyle görüşecek.

Myanmar sınırındaki Cox’s Bazar şehrine gidilerek sığınmacıların yaşadığı kamplar ziyaret edilecek.