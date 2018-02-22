Emina'dan Mustafa Sandal'a şok!

Uzun zamandır Mustafa Sandal ile boşanacaklarına dair haberler çıkan Emina Sandal, sosyal medya hesabındaki soyadını değiştirdi.

Güncellenme 22 Şubat 2018 14:35

Bir süredir ayrılacakları konuşulan Emina Sandal ve Mustafa Sandal çifti, 14 yıllık evliliklerini bitirme kararı almış ve bunu ortak bir basın toplantısı ile duyurmuşlardı.

Henüz mahkemeye başvuruda bulunmayan çiftin, gelecek günlerde boşanacaklarına kesin bir gözle bakılırken Emina Sandal tarafında sürpriz bir gelişme yaşandı.

Ortada henüz bir boşanma davası bile yokken Emina Sandal sosyal medya hesabındaki Sandal soyadını kaldırıp yerine kızlık soyadı olan 'Jahovic'i koydu. Daha sonra ise oğlu Yavuz'un yaş günü için hazırladığı davetiyede yine kızlık soyadını kullandı.

Emina Jahovic'in bu hareketi 'Emina, Mustafa'yı kafasında bitirmiş' yorumlarına neden oldu.