Emina'dan boşanan Mustafa Sandal zor günler geçiriyor

Eşi Emina'dan ayrılan usta popçu Mustafa Sandal'ın maddi olarak zor günler geçirdiği ortaya çıktı.

Güncellenme 28 Ağustos 2018 12:01

Ünlü popçu Mustafa Sandal, eşi Emina'dan ayrıldıktan sonra zor günler geçiriyor. Üç ay önce iki çocuğunun annesi olan eşi Emina’dan ayrılan ve yüklü miktarda tazminat ödeyen Mustafa Sandal, maddi sıkıntıya girdi.

Her ay eski eşine ve çocuklarını nafaka ödüyor

Hazırladıkları evlilik protokolüne göre boşanırken eşi Emina’ya Sırbistan'dan 250 bin Euro'ya ev de alan Sandal, ayrıca eski eşe her ay 15, oğullarına ise 10 bin lira nafaka ödüyor.

Saatlerini satmak zorunda kalmış

Gezmek için gittiği her ülkeden 500 bin ila 1 milyon arasında çok değerli saatler satın alan Mustafa Sandal, bu süreçte maddi sıkıntıdan ötürü bu saatlerden bazıları satışa çıkardı. İddiaya göre Sandal, saatlerini aldığı fiyatın çok çok altına satmak zorunda kalmış.

Reklam filmlerinde oynamak istiyor

Yıllardır ülke ülke gezip dolaşan farklı modellerde renklerde ve kalitede saat satın alan Mustafa Sandal'ın bu krizden çıkmak için özellikle reklam filmlerinde oynamak istediği de öğrenildi.