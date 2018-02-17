Emina Sandal'dan olay paylaşım!

Mustafa Sandal ile boşanma arefesinde olan Emina Sandal'ın çocuk istismarı hakkında yaptığı paylaşım beğeni rekoru kırdı.

Güncellenme 17 Şubat 2018 15:15

Geçtiğimiz günlerde Mustafa Sandal ile boşanacakları kesinleşen ve bunu doğrulayan Emina Sandal, Instagram'dan çocuk istismarcıları hakkında paylaşım yaptı.

Son zamanlarda artan çocuklara yönelik cinsel istismarlar büyük tepki ile karşılanıyor. Sosyal medyada açılan 'Çocuk susar sen susma' başlığı altında birleşen ünlü isimler, yaşananlarla ilgili yaptıkları paylaşımlarla kitleleri bu konu hakkında duyarlı olmaya davet etti. Bazı isimler bunun cezasının idam olması gerektiğini savunurken bir açıklamada Emina Sandal'dan geldi. Sandal, çocuk tecavüzcüleriyle ilgili idam dışında bir ceza önerisinde bulundu.

Emina, tecavüzcülerin idam edilmek yerine bu acıyı yaşayan ailelere verilmesi gerektiğini savunan bir paylaşım yaptı.