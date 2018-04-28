Emina Sandal her şeyi bir bir anlattı!

Mustafa Sandal ile boşanma arefesinde olan Emina Sandal, özel hayatlarına dair ve bu süreç hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Güncellenme 28 Nisan 2018 11:43

2008'de evlenen Mustafa Sandal ve Emina Sandal çifti boşanma kararı almıştı. Sandal çiftinin Yavuz ve Yaman isminde iki oğlu bulunuyor.

“Boşanma küçük bir ölüm”

Emina Sandal, eşi Mustafa Sandal'dan ayrıldıktan sonra il röportajını ülkesi Sırbistan'daki Hello dergisine verdi. Emina, Mustafa Sandal ile örnek çift olduklarını, aşklarının zamanla eksildiğini, boşanmanın aslında küçük bir ölüm olduğunu, birlikte yapılan her şeyin ölümü olduğunu söyledi.

“İki yıldır acı çekiyorum”

On yıldır birlikte olduklarını belirten Emina, iki yıldır acı çektiğini, sesini çıkarmadığını, 'Ya kalıp hasta olacağım ya da risk alıp gideceğim' dediği zamanların olduğunu, on aydır beraber yaşamadıklarını, Mustafa Sandal'ın evi ilk terk etmesinde çocukların bu duruma alışmasının zor olduğunu, kocasını aldatmadığını, ona zarar verecek hiçbir şey yapmadığını, velayet konusunda tartışma bile yaşamadıklarını, çocukların yerinin annesi yanı olduğunu belirtti.

“Sırbistan’a taşınmayacağım”

Türk vatandaşı olduğunu ve Türk kimliğini taşıdığını belirten Emina, bundan sonra da hayatını İstanbul'da devam ettireceğini söyledi.

“Boşanma nedeni özel”

Bu konuda ilk kez konuştuğunu da hatırlatan Emina, boşanmaya az kaldığını, barışmanın söz konusu olmadığını, kendisini hep haksız gösterdiklerini, haklı olduğu halde iftira atıldığını, evliliğin bitmesindeki nedenin kendisi olmadığını, kendisinin Boşnak ve Müslüman bir kadın olduğunu, konuşulanların ve yazılanların hiç birisinin doğru olmadığını, evliliğin bitme nedeninin özel bir konu olduğunu bu yüzden bu konuda açıklama yapmayacağını ifade etti.