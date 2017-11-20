Emina Sandal ayrılık iddialarını yalanladı

Sırp basınına konuşan Emina Sandal, kimsenin kendisini Mustafa Sandal'dan ayıramayacağını söyledi.

Güncellenme 20 Kasım 2017 11:01

2008 yılında evlenen ve iki çocukları olan Emina-Mustafa Sandal çifti hakkında ayrılık iddiaları ortaya atıldı.

İlişkide kriz iddiaları Sırp basınına da yansıdı. Ülkede yayın yapan Blic gazetesi, ayrılık iddiasını Emina Sandal'a sordu.

Sandal, "Bizi kimse ayıramaz. Herkes ne kadar iyi geçindiğimizi bilir." diyerek iddiaların yalan olduğunu belirtti.

Mustafa Sandal da çıkan ayrılık haberlerinin asılsız olduğunu ifade etmişti.