Emina Saldal eski aşkına mı döndü?

Bir süredir ayrılacakları konuşulan Sandal çifti hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Güncellenme 14 Şubat 2018 10:25

Bir süredir ayrılacakları konuşulan fakat her seferinde yalanlanan Mustafa - Emina Saldal çifti hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Tüm bu dedikodulara rağmen sosyal medya hesabından mutluluk pozları paylaşan Emine Sandal hakkında magazin gündemi sarsacak haber Sırp basınından verildi. Habere göre, Emina, evli olmasına rağmen eski eşkı Miskoviç'e geri döndü.

Miskoviç iddiası

Mustafa ve Emina Sandal aşkında yeni bir çatlak olarak yorumlanan haberde, Sırbistan kaynaklı bir dergi eşiyle bir süredir sorun yaşayan Emina'nın eski sevgilisi Marko Miskoviç'e geri döndüğünü yazdı. İkilinin yeniden görüşmelere başladığını belirten dergi, Emina ile Marko'nun bir dönem büyük aşk yaşadığını, o dönemde evliliğin eşiğinden döndüklerini yazdı. Adı Emina ile anılan Marko Miskoviç, Sırbistan'ın büyük bankalarından birinin veliahdı.